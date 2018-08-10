Menderes Belediyesi, son zamanlarda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Şezlong fiyatları nedeniyle uyarılar yaptı. Ancak dinletemedi. Bunun üzerine dün adım atıldı. Zabıta ekipleri tarafından 43 kilometrelik sahil şeridindeki şezlonglar kaldırılarak, herkesin plajlardan yararlanmasının önü açıldı. Başkan Bülent Soylu, "Sahillerdeki işletmelerin halka parayla kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır. İşletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz sürekli takiplerini sürdürmektedirler. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz" dedi.
Şezlong operasyonu
İzmir’in Menderes Belediyesi, ilçe plajlarındaki tüm şezlongları kaldırttı... Yetkililer, “Plajlar vatandaşındır. Çılgın fiyatlara şezlong kiralayanlar vardı” dedi...
Etiketler: İzmir , Menderes Belediyesi , Plajlar
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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