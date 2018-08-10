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Şezlong operasyonu

’in , ilçe ındaki tüm şezlongları kaldırttı... Yetkililer, “Plajlar vatandaşındır. Çılgın fiyatlara şezlong kiralayanlar vardı” dedi...

Şezlong operasyonu
Menderes Belediyesi, son zamanlarda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Şezlong fiyatları nedeniyle uyarılar yaptı. Ancak dinletemedi. Bunun üzerine dün adım atıldı. Zabıta ekipleri tarafından 43 kilometrelik sahil şeridindeki şezlonglar kaldırılarak, herkesin dan yararlanmasının önü açıldı. Başkan Bülent Soylu, "Sahillerdeki işletmelerin halka parayla kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır. İşletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz sürekli takiplerini sürdürmektedirler. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz" dedi.

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