Uluslararası bir kampanya platformu Batman iliyle ilgili kampanya başlattı. Batman'ın il sınırının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakteri Batman'ın (Yarasa Adam) logosuna göre düzenlenmesini istedi. Kampanyaya destek verenler il sınırlarının logoya uygun şekilde düzenlenmesi halinde kent turizmine olumlu yansıyacağını ve kentin adını dünyaya duyuracağını iddia etti. 25 Temmuz tarihinde başlatılan ve sosyal medyada ciddi anlamda konuşulan kampanyaya imza verenlerin sayısı 30 bini buldu. 76 ülkeden gelen imzaların daha da artacağı belirtildi.
Batman çılgınlığı
Batman il sınırının dünyaca ünlü çizgi roman karakteri Batman’ın (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesi istendi. 76 ülkeden 30 bin kişi talebe destek verdi
Etiketler: Yarasa Adam , çizgi roman , Batman , harita
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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