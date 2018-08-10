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çılgınlığı

il sınırının dünyaca ünlü karakteri Batman’ın () logosuna göre yeniden düzenlenmesi istendi. 76 ülkeden 30 bin kişi talebe destek verdi

Batman çılgınlığı
Uluslararası bir kampanya platformu iliyle ilgili kampanya başlattı. Batman'ın il sınırının dünyanın en çok tanınan karakteri Batman'ın () logosuna göre düzenlenmesini istedi. Kampanyaya destek verenler il sınırlarının logoya uygun şekilde düzenlenmesi halinde kent turizmine olumlu yansıyacağını ve kentin adını dünyaya duyuracağını iddia etti. 25 Temmuz tarihinde başlatılan ve sosyal medyada ciddi anlamda konuşulan kampanyaya imza verenlerin sayısı 30 bini buldu. 76 ülkeden gelen imzaların daha da artacağı belirtildi.

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