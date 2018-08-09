Erkek terörü bitmedi. Korkunç olay, bu kez Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde meydana geldi. Eşi Yunus Hamarat'tan 2 yıldır ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat (36), sığınma evine yerleşmek istedi. Ancak yakınlarının isteği üzerine kararından vazgeçti. İddialara göre genç kadın, 2 gün önce kendisiyle konuşmak isteyen eşinin aracına bindi. Yunus Hamarat, eşini ormana götürüp katletti. Cinayetin ardından karısının intihar ettiğini söyledi. Ancak genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Gözaltına alınan Yunus Hamarat, cezaevine gönderildi. Sarıgül Hamarat için Çerkezköy Cemevi'nde tören düzenledi. Hamarat'ın ablası Özgül Dilek, "Kardeşime 'Boşan' dedim. Çocukları göstermez, beni öldürür' demişti. Dünyaya sığdıramadı seni, tabuta sığdırdı" dedi. Cenazede helallik istendiği sırada Hamarat'ın yakınları, "Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık" diye feryat etti. Kılınan namazının ardından Hamarat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.
Koruyamadık
Hamarat, kocası tarafından katledildi. Cenazede helallik istendi. Yakınları “Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık” diye feryate tti
Etiketler: Tekirdağ , Erzurum , Yunus Hamarat , Sarıgül Hamarat , Cinayetin , Cenazede , asil
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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