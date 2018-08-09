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Koruyamadık

Hamarat, kocası tarafından katledildi. helallik istendi. Yakınları “Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık” diye feryate tti

Koruyamadık
Erkek terörü bitmedi. Korkunç olay, bu kez 'ın Çerkezköy İlçesi'nde meydana geldi. Eşi Yunus Hamarat'tan 2 yıldır ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat (36), sığınma evine yerleşmek istedi. Ancak yakınlarının isteği üzerine kararından vazgeçti. İddialara göre genç kadın, 2 gün önce kendisiyle konuşmak isteyen eşinin aracına bindi. , eşini ormana götürüp katletti. ardından karısının intihar ettiğini söyledi. Ancak genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Gözaltına alınan Yunus Hamarat, cezaevine gönderildi. için Çerkezköy Cemevi'nde tören düzenledi. Hamarat'ın ablası Özgül Dilek, "Kardeşime 'Boşan' dedim. Çocukları göstermez, beni öldürür' demişti. Dünyaya sığdıramadı seni, tabuta sığdırdı" dedi. helallik istendiği sırada Hamarat'ın yakınları, "Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık" diye feryat etti. Kılınan namazının ardından Hamarat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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