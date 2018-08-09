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Gaspçı taksiciler

Gaspçı taksiciler
İstanbul 'da iki , otellerine gitmek için taksiye bindi. Aracın şoförleri, Japon turistlerin kredi kartlarını zorla alarak 7 bin 500 lira para çekti. Polis, lerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yakalanan ilk taksi şoförü B., olay günü taksiyi Mustafa Hakan N. veya Ç.'nin kullandığını söyledi. Bunun üzerine o iki taksi şoförü ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. 4 kişiden Erkan Ç. ve Celal B. tutuklandı.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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