İstanbul Kasımpaşa'da iki Japon turist, otellerine gitmek için taksiye bindi. Aracın şoförleri, Japon turistlerin kredi kartlarını zorla alarak 7 bin 500 lira para çekti. Polis, turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yakalanan ilk taksi şoförü Celal B., olay günü taksiyi Mustafa Hakan N. veya Erkan Ç.'nin kullandığını söyledi. Bunun üzerine o iki taksi şoförü ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. 4 kişiden Erkan Ç. ve Celal B. tutuklandı.
Gaspçı taksiciler
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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