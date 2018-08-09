Emina rahatsız!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, boşanmasının üzerinden bir ay bile geçmeden yeni aşka yelken açtı. Ünlü işadamı Sadettin Saran ile Bebek'teki bir otelde felekten bir gece çaldı. TAKVİM de o geceyi haber yaptı. İki ünlü isim de sürpriz aşk haberi konusunda hiçbir açıklama yapmadı. Tekzip veya düzeltme de yollamadı. Mustafa Sandal ise iki çocuğunun annesine çok kızdı. "Bir daha böyle bir şey duyarsam verdiğim tüm malları geri alır, nafakayı da keserim" diye haykırdı. Bu restten korkan Emina, avukatını adliyeye yolladı. Muhabirimiz Halil Çilingir ve Magazin Müdürümüz Özge Gürcan'la ilgili skandal bir karar aldırdı. İşte İstanbul 5. Aile Mahkemesi Hakimi Osman Özcan'ın açıkça sansür anlamına gelen o kararı: "Halil Çilingir ile Özge Gürcan'ın 3 ay süreyle Emina Sandal'a yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına. Bu kişilerin Emina ve çocuklarının konut, okul ve işyerine yaklaşmamasına. İletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız..."
(ÖZGE GÜRCAN)
(ÖZGE GÜRCAN)
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