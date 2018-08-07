Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sorunlu burunun tüm vücudu olumsuz etkilediğine değiniyor. Burnunda sorun olan ve doğru nefes alamayan kişilerin kalp ve beynine yeterli oksijen gitmediğini belirtiyor. "Bu kişilerde konsantrasyon güçlüğü görülür, unutkanlık, çabuk sinirlenme ile karşılaşılır. Diş çürümesine ve ağız kuruluğuna neden olarak sağlığımızı olumsuz etkiler. Alerjik ve yapısal nedenlerle nefes alamayan burun, sık boğaz ve sinüzit enfeksiyonuna neden olur."
Tıkalı burun hasta ediyor
Etiketler: kulak burun boğaz hastalık uzman doç , Yavuz Selim Yıldırım
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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