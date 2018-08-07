Milyonlarca emeklinin gözü yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Başkan Erdoğan'ın "100 günlük eylem planı" konuşmasında da müjdesini verdiği bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler 24 Haziran seçimleri öncesi açıklanan bayram ikramiyesi kararının ardından ilk defa Ramazan Bayramı'nda ikramiye almışlardı. 21 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağı duyurulan bayram ikramiyesinin hangi tarihte yatırılacağı emekliler arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor.