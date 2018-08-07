Milyonlarca emeklinin gözü yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Başkan Erdoğan'ın "100 günlük eylem planı" konuşmasında da müjdesini verdiği bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler 24 Haziran seçimleri öncesi açıklanan bayram ikramiyesi kararının ardından ilk defa Ramazan Bayramı'nda ikramiye almışlardı. 21 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağı duyurulan bayram ikramiyesinin hangi tarihte yatırılacağı emekliler arasında en çok konuşulan konuların başında geliyor.
Son dakika: Emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu mu? Emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
Emekliler Kurban Bayramı öncesi gözünü ikramiye ve maaş haberlerine çevirdi. Milyonlarca emekli 18 Ağustos'ta başlayacak 9 günlük resmi tatil öncesinde bayram ikramiyesini ve Ağustos ayı maaşlarını alabilmeyi ümit ediyor. Hükümetten gelen mesajlar da bu yönde. Peki emeklilerin bayram ikramiyesini alacağı tarih belli oldu mu? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , EMEKLİ AYLIĞI , Kurban Bayramı , zam , emekli
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