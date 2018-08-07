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Skandal Club!

Tatil cenneti Alaçatı’da bulunan ‘ Club’, skandala imza attı. Lise öğrencisi , başörtülü olduğu gerekçesiyle mekana alınmadı. Ayrımcılığa uğrayan genç kız, rezaleti yargıya taşıyacağını açıkladı...

Skandal Club!
Yerli ve yabancı turistler, tatil için 'ya aktı. Eğlence merkezleri dolup taştı. Ancak ' Club, büyük bir skandala imza attı. İzmir Oğuzkaan Özkaya Lisesi'nde okuyan (17), arkadaşları Ada Ünal, Dila Çiğdem ve onun annesi ile birlikte konsere gitme planı yaptı. Dila Toksal, şarkıcı Evrencan Gündüz'ün konser vereceği 'Paradiso Beach'i arayarak 4 kişilik yer ayırttı. Dila'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi, geçen pazar günü soluğu konser mekanı olan Paradiso Beach'te aldı. İddialara göre, mekana randevulu giden 4 kişi, "Randevunuz yok" denilerek kapıdan içeri alınmadı. Dila Toksal, yer ayırttıklarını söyleyince, "Kapalıyız, yer yok" yanıtıyla karşılaştı. Bu sırada randevu almadan tesise gelenler bile mekana alındı. Toksal ve yanındakiler, yapılananın yanlış olduğunu söyleyip görevlilerle tartıştı. Mekan çalışanları ise başörtülü olduğu için Dila Toksal'ı mekana almayacaklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Başörtülü olduğu için yanındaki arkadaşlarıyla birlikte mekana alınmayan ve hakaretlere maruz kalan Dila Toksal ve beraberindekiler, "Dava açacağız" diyerek mekandan ayrıldı. Gençler, Ebru Turfandacılar'ın aracına gittiklerinde ise ikinci yıkımı yaşadı. Çünkü aracın lastikleri, mekan görevlileri tarafından patlatılmıştı. Başörtülü olduğu için ayrımcılığa uğrayan Dila Toksal, babasının avukat olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan skandalı yargıya taşıyacağım. Dava açıp hakkımı arayacağım" açıklamasını yaptı.



Dila'nın arkadaşının annesi Ebru Turfandacılar, yaşanan tartışmanın ardından mekan çalışanlarının aracının lastiğini patlattığını söyledi.



Ayrımcılığa uğrayan Dila Toksal, başörtüsü taktığı için kendisini içeri almayan görevlileri böyle fotoğrafladı.

MEVLÜT YÜKSEL
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