Skandal Club!

Yerli ve yabancı turistler, tatil için İzmir Alaçatı'ya aktı. Eğlence merkezleri dolup taştı. Ancak 'Paradiso Beach Club, büyük bir skandala imza attı. İzmir Oğuzkaan Özkaya Lisesi'nde okuyan Dila Toksal (17), arkadaşları Ada Ünal, Dila Çiğdem ve onun annesi Ebru Turfandacılar ile birlikte konsere gitme planı yaptı. Dila Toksal, şarkıcı Evrencan Gündüz'ün konser vereceği 'Paradiso Beach'i arayarak 4 kişilik yer ayırttı. Dila'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi, geçen pazar günü soluğu konser mekanı olan Paradiso Beach'te aldı. İddialara göre, mekana randevulu giden 4 kişi, "Randevunuz yok" denilerek kapıdan içeri alınmadı. Dila Toksal, yer ayırttıklarını söyleyince, "Kapalıyız, yer yok" yanıtıyla karşılaştı. Bu sırada randevu almadan tesise gelenler bile mekana alındı. Toksal ve yanındakiler, yapılananın yanlış olduğunu söyleyip görevlilerle tartıştı. Mekan çalışanları ise başörtülü olduğu için Dila Toksal'ı mekana almayacaklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Başörtülü olduğu için yanındaki arkadaşlarıyla birlikte mekana alınmayan ve hakaretlere maruz kalan Dila Toksal ve beraberindekiler, "Dava açacağız" diyerek mekandan ayrıldı. Gençler, Ebru Turfandacılar'ın aracına gittiklerinde ise ikinci yıkımı yaşadı. Çünkü aracın lastikleri, mekan görevlileri tarafından patlatılmıştı. Başörtülü olduğu için ayrımcılığa uğrayan Dila Toksal, babasının avukat olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan skandalı yargıya taşıyacağım. Dava açıp hakkımı arayacağım" açıklamasını yaptı.
Dila'nın arkadaşının annesi Ebru Turfandacılar, yaşanan tartışmanın ardından mekan çalışanlarının aracının lastiğini patlattığını söyledi.
Ayrımcılığa uğrayan Dila Toksal, başörtüsü taktığı için kendisini içeri almayan görevlileri böyle fotoğrafladı.
MEVLÜT YÜKSEL
Dila'nın arkadaşının annesi Ebru Turfandacılar, yaşanan tartışmanın ardından mekan çalışanlarının aracının lastiğini patlattığını söyledi.
Ayrımcılığa uğrayan Dila Toksal, başörtüsü taktığı için kendisini içeri almayan görevlileri böyle fotoğrafladı.
MEVLÜT YÜKSEL
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