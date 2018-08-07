Prostat göbekle birlikte büyür

Prostat kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor! Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan bu hastalık, genetik faktörlere, yaşa ve yaşam tarzına göre farklılık gösteriyor. Erkek üreme sisteminin bir parçası olan ve spermin döllenme kapasitesini artıran prostat bezi, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte büyüyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, erkeklerin korkulu rüyası prostat kanseri ile ilgili önemli bilgiler veriyor:
YANLIŞ BESLENME, KİLO...
Hayvansal yiyecekler testosteron, östrojen ve insülin olmak üzere büyüme ve gelişmeyi uyaran hormonlarda artışa yol açıyor. Hızlı ve sağlıksız büyüme ise meme ve prostat kanserine neden oluyor. Doymuş yağ, büyüme faktörleri ve hormon miktarları fazla olan süt ve süt ürünlerinin göğüs ve prostat kanserine davetiye çıkartıyor. Doğada olmayan, bütün işlenmiş yiyeceklerde var olan trans yağlar, kanserin görülme riskini artırıyor.
HEMEN DOKTORA
Sık idrara çıkma, idrarını tutamama gibi şikayetlerle belirti veren prostat kanserinde, hastanın bedenindeki değişimleri iyi takip etmesi ve vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor. Hastalığın teşhisi, kanda PSA ölçümü ve parmak ile prostat muayenesi ile yapılıyor. Genellikle sessiz sedasız ilerleyen prostat kanserinde tarama testlerinin yaptırılması kurtarıcı oluyor.
ŞİFASI HAMSİ VE SOMONDA
Omega 3 zengini sardalye, hamsi ve somon porsatat kanserinden koruyor. RISK YAŞLA ARTAR
Prostatta risk, yaşa bağlı olarak artış gösteriyor. 30'lu yaşlarda hemen hiç görülmezken, 40-49 yaş arasında yüzde 25, 70-75 yaşları arasında yüzde 80 oranında görülüyor.
BELİRTİLERİ
Prostat kanserinin belirtileri, şöyle sıralanıyor:
Sık idrar yapma
Kesik kesik idrar yapma
İdrar yapmada güçlük
İdrar sırasında yanma
İdrarda kan
İdrarı tam boşaltamama hissi
NASIL BESLENMELİ
Prostat kanserinden korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Prof. Dr. Osman Erk, prostat kanserine karşı koruyucu etki gösteren besinleri şöyle sıralıyor:
DOMATES, KARPUZ: İçeriğindeki likopen, antikanser özelliği gösteriyor. Yine kavun, greyfurt, kırmızıbiber de prostat, mesane ve pankreas kanserinden koruyor.
BROKOLİ: Meme ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösteriyor.
SARIMSAK: Prostat kanseri riskini yüzde 63 oranında azaltıyor. YUMURTA: Et, karaciğer, yumurtada bolca bulunan çinko, prostattan koruyor. Cinsel isteksizliği gideriyor.
YEŞİL ÇAY: Yeşil çay tüketmek, prostat kanseri görülme riskini azaltıyor.
NAR SUYU: Prostat kanserinden koruyor.
ISIRGAN OTU: İdrar söktürücü etkiye sahip ısırgan otu, prostat büyümesini engelliyor.
YANLIŞ BESLENME, KİLO...
Hayvansal yiyecekler testosteron, östrojen ve insülin olmak üzere büyüme ve gelişmeyi uyaran hormonlarda artışa yol açıyor. Hızlı ve sağlıksız büyüme ise meme ve prostat kanserine neden oluyor. Doymuş yağ, büyüme faktörleri ve hormon miktarları fazla olan süt ve süt ürünlerinin göğüs ve prostat kanserine davetiye çıkartıyor. Doğada olmayan, bütün işlenmiş yiyeceklerde var olan trans yağlar, kanserin görülme riskini artırıyor.
HEMEN DOKTORA
Sık idrara çıkma, idrarını tutamama gibi şikayetlerle belirti veren prostat kanserinde, hastanın bedenindeki değişimleri iyi takip etmesi ve vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor. Hastalığın teşhisi, kanda PSA ölçümü ve parmak ile prostat muayenesi ile yapılıyor. Genellikle sessiz sedasız ilerleyen prostat kanserinde tarama testlerinin yaptırılması kurtarıcı oluyor.
ŞİFASI HAMSİ VE SOMONDA
Omega 3 zengini sardalye, hamsi ve somon porsatat kanserinden koruyor. RISK YAŞLA ARTAR
Prostatta risk, yaşa bağlı olarak artış gösteriyor. 30'lu yaşlarda hemen hiç görülmezken, 40-49 yaş arasında yüzde 25, 70-75 yaşları arasında yüzde 80 oranında görülüyor.
BELİRTİLERİ
Prostat kanserinin belirtileri, şöyle sıralanıyor:
Sık idrar yapma
Kesik kesik idrar yapma
İdrar yapmada güçlük
İdrar sırasında yanma
İdrarda kan
İdrarı tam boşaltamama hissi
NASIL BESLENMELİ
Prostat kanserinden korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Prof. Dr. Osman Erk, prostat kanserine karşı koruyucu etki gösteren besinleri şöyle sıralıyor:
DOMATES, KARPUZ: İçeriğindeki likopen, antikanser özelliği gösteriyor. Yine kavun, greyfurt, kırmızıbiber de prostat, mesane ve pankreas kanserinden koruyor.
BROKOLİ: Meme ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösteriyor.
SARIMSAK: Prostat kanseri riskini yüzde 63 oranında azaltıyor. YUMURTA: Et, karaciğer, yumurtada bolca bulunan çinko, prostattan koruyor. Cinsel isteksizliği gideriyor.
YEŞİL ÇAY: Yeşil çay tüketmek, prostat kanseri görülme riskini azaltıyor.
NAR SUYU: Prostat kanserinden koruyor.
ISIRGAN OTU: İdrar söktürücü etkiye sahip ısırgan otu, prostat büyümesini engelliyor.
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