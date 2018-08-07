İzmir'de yaşayan ve lösemiyle mücadele eden 2 yaşındaki down sendromlu Afra Eylül Arabacı, yaşama tutunmak için kemik iliği nakli bekliyor. Recep ve Altun Arabacı çifti de fotoğraflarıyla sosyal paylaşım sitesi takipçilerinin gönlünde taht kuran bebekleri için donör çağrısında bulundu. Baba Arabacı, kanser hastası çocuklar için farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.
İy'ilik' bekliyor
Etiketler: İzmir , ilik , Afra Eylül Arabacı
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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