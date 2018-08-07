8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı, 2016 yılında YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü'nde tam burslu olarak eğitim almaya hak kazandı. Küçük kız, büyük bir başarayı imza attı. İtalya'da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda 11-13 yaş kategorisinde 2'nci oldu.
İtalya’yı fethetti
Etiketler: İtalya , Ilgaz Tuncalı , Piyano
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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