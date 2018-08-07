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’yı fethetti

İtalya’yı fethetti
8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki , 2016 yılında YÜSEM Müzik Akademisi Bölümü'nde tam burslu olarak eğitim almaya hak kazandı. Küçük kız, büyük bir başarayı imza attı. 'da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda 11-13 yaş kategorisinde 2'nci oldu.
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