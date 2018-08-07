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Candan hareket

’da bir baba, denizde çırpınan çocuklarını kurtardı. tehlikesi geçirdi, sudan çıkarıldı. Hastanede kurtarılamadı

Candan hareket
Çocuklarını ktan kurtaran baba kendi canından oldu. Üzücü olay 4 Ağustos'ta 'da yaşandı. KYK'da (Kredi Yurtlar Kurumu) çalışan Fuat Elik (43) ailesi ile birlikte sahile gitti. Bu esnada çocukları plajda oynarken bir anda gelen dalga ile boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden baba hemen suya atladı. Çocuklarını kurtardı. Ancak bir anda gözden kayboldu.



YAKINLARI YIKILDI
Cankurtaranlar ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren babayı sahile çıkardı. , hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kahraman baba dün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Çocuklarını kurtarmak isterken kendi canından olan Elik'in kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedileceği öğrenildi.
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