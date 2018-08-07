Bu plaja terlikle girmek yasak

Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Sedir (Kleopatra) Adası, turistlerin akınına uğruyor. Plajın ender rastlanan altın sarısı kumları, 24 saat boyunca görevliler tarafından gözetim altında tutuluyor. Plajdan kum alanlar hakkında yasal işlem uygulanıyor. Koruma altındaki adada denizden çıkarken duş alma zorunluluğu bulunuyor. Terlikle plaja girmeye de izin verilmiyor.
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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