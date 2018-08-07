Yol Durumu
  1. Tarihi yolculuk
  2. Evini yürüttüler!

Bu a le girmek yasak

Bu plaja terlikle girmek yasak
Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Sedir (Kleopatra) Adası, turistlerin akınına uğruyor. ın ender rastlanan altın sarısı kumları, 24 saat boyunca görevliler tarafından gözetim altında tutuluyor. Plajdan kum alanlar hakkında yasal işlem uygulanıyor. Koruma altındaki adada denizden çıkarken duş alma zorunluluğu bulunuyor. Terlikle plaja girmeye de izin verilmiyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar