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Biberiye sıkılaştırır

Biberiye sıkılaştırır
Yaşın ilerlemesiyle te oluşan sarkma, özellikle kadınların canını sıkıyor. Çaresi ise doğal yöntemlerden geçiyor.

Uzmanlar, şunları öneriyor:

Papatya: Çizgileri yok eder. Gözaltı morluklarını giderir.
Biberiye: Kan dolaşımını hızlandırır. Cilde canlılık verir ve sıkılaştırır.
Limon: Cildi parlatır ve lekeleri giderir. Cilt sarkmasını önler.
Lavanta: Hem cildi sıkılaştırır hem de cildin canlı görünmesini sağlar.
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