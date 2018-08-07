Biberiye sıkılaştırır

Yaşınilerlemesiyle ciltteoluşan sarkma,özellikle kadınlarıncanını sıkıyor.Çaresi ise doğalyöntemlerdengeçiyor.
Uzmanlar,şunları öneriyor:
Papatya: Çizgileriyok eder. Gözaltımorluklarını giderir. Biberiye: Kandolaşımını hızlandırır.Cilde canlılık verir vesıkılaştırır. Limon: Cildiparlatır ve lekelerigiderir. Ciltsarkmasını önler. Lavanta: Hemcildi sıkılaştırırhem de cildin canlıgörünmesini sağlar.
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