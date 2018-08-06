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Son dakika: İstanbul'da 20 ilçeye 12 saat su verilmeyecek

İSKİ'den yapılan açıklamada, "3." sebebiyle yapılacak kesintisiyle 'ne enerji verilemeyeceğinden yarın 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı duyuruldu.

İstanbulda 20 ilçeye 12 saat su verilmeyecek

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"3. " sebebiyle; BEDAŞ tarafından hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle, ne enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER:

Küçükçekmece'nin; , Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri.

Başakşehir'in; İkitelli OSB, , Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

Esenler'in; Birlik, , Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri.

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.

Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, , Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, , Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.

Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, , Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.

Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi.

Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.

Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.

Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Kağıthane'nin; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.

Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip , Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali .

Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, , Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.

Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa'nın; Karayolları, Karadeniz ve Mahalleleri.

Şişli'nin; 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy,

Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri

Beşiktaş'ın, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 22:01
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