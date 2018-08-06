Lafta kalmadı

atma kavgasında ortalık karıştı. 1 kişi gözaltına alındı. Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Bir kafede çalışan ağabeyininDurumu farkeden ağabey ve esnaf duruma müdahale etti. Taraflar arasında tartışma çıktı.. Daha sonra ise kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis,Emniyet güçleri, güvenlik kameralarını incelemeye alırken kız ve ağabeyinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.