Lafta kalmadı

Laf atma kavgasında ortalık karıştı. 1 kişi gözaltına alındı. Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Bir kafede çalışan ağabeyinin işten çıkmasını bekleyen genç kıza caddede yürüyen bir kişi laf attı. Durumu farkeden ağabey ve esnaf duruma müdahale etti. Taraflar arasında tartışma çıktı.
Şüpheli yanında taşıdığı biber gazını etrafındakilere sıktıktan sonra, elindeki yanıcı madde dolu plastik şişeyi yakarak kafeye attı. Daha sonra ise kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis, kafenin içerinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. İçi yanıcı madde dolu şişe bulundu. Emniyet güçleri, güvenlik kameralarını incelemeye alırken kız ve ağabeyinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Darbedildiği öne sürülen şüpheli de, gözaltına alındı.
Şüpheli yanında taşıdığı biber gazını etrafındakilere sıktıktan sonra, elindeki yanıcı madde dolu plastik şişeyi yakarak kafeye attı. Daha sonra ise kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis, kafenin içerinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. İçi yanıcı madde dolu şişe bulundu. Emniyet güçleri, güvenlik kameralarını incelemeye alırken kız ve ağabeyinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Darbedildiği öne sürülen şüpheli de, gözaltına alındı.
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