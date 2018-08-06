İçinden çıkamadı!

Atv'de izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışması şaşırtmaya devam etti. Yarışmaya katılan bazı eğitimli gençler, ilk soruda elenerek izleyenleri şaşkına çevirdi. Programa damgasını vurarak "unutulmazlar" listesine giren yarışmacılardan biri de Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Su Ayhan (26) idi. 4. soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusuyla karşılaşan Ayhan, seyirci jokerini kullanmak istedi.
Seyircinin sadece yüzde 51'i, "Çin" cevabını verdi. Emin olamayan Ayhan, bu kez telefon jokerini kullanmak istedi. Telefondaki arkadaşından "Çin" cevabını alan Ayhan, sonunda doğru şıkkı söyleyerek yarışmaya devam edebildi. Cevabı soruda gizli olan bir soruda afallayan yarışmacı, hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şoke etti. Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi. Yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.
YORUM YAĞDI
Çin Seddi olayına kızmıyorum. Ben Belgrad ormanının Türkiye'de olduğunu yeni öğrendim.
Yarışmacı, Ankaralı Namık'ın Çankırılı olduğu ülkede yaşıyor.
Seyircinin yüzde 51'i 'Çin Seddi Çin'dedir demiş, yüzde 49'u bilememiş. Çok garip.
Yarışmacının durumuna mı, yoksa seyircilerin durumuna mı üzülsek bilemedik.
Çinliler, yarışmayı izleseler 'Türkler'den korkmaya gerek kalmadı' diyerek 'Çin Seddi'ni yıkarlar.
Çin Seddi'nin Çin'de olduğunu düşünememek!
Çin Seddi uzaydan görülebildiğine göre uzaydadır.
Çin Seddi Çin de ise Suriyeliler niye Suriye'de değil?
Seyircinin sadece yüzde 51'i, "Çin" cevabını verdi. Emin olamayan Ayhan, bu kez telefon jokerini kullanmak istedi. Telefondaki arkadaşından "Çin" cevabını alan Ayhan, sonunda doğru şıkkı söyleyerek yarışmaya devam edebildi. Cevabı soruda gizli olan bir soruda afallayan yarışmacı, hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şoke etti. Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi. Yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.
YORUM YAĞDI
Çin Seddi olayına kızmıyorum. Ben Belgrad ormanının Türkiye'de olduğunu yeni öğrendim.
Yarışmacı, Ankaralı Namık'ın Çankırılı olduğu ülkede yaşıyor.
Seyircinin yüzde 51'i 'Çin Seddi Çin'dedir demiş, yüzde 49'u bilememiş. Çok garip.
Yarışmacının durumuna mı, yoksa seyircilerin durumuna mı üzülsek bilemedik.
Çinliler, yarışmayı izleseler 'Türkler'den korkmaya gerek kalmadı' diyerek 'Çin Seddi'ni yıkarlar.
Çin Seddi'nin Çin'de olduğunu düşünememek!
Çin Seddi uzaydan görülebildiğine göre uzaydadır.
Çin Seddi Çin de ise Suriyeliler niye Suriye'de değil?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.