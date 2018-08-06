Yol Durumu
  1. Tehlikeli poz
  2. Kafa uçmuş!

İçinden çıkamadı!

, ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. “ nerededir?” sorusunda afalladı. 2 joker hakkını kullandı. yıkıldı...

İçinden çıkamadı!
Atv'de izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışması şaşırtmaya devam etti. Yarışmaya katılan bazı eğitimli gençler, ilk soruda elenerek izleyenleri şaşkına çevirdi. Programa damgasını vurarak "unutulmazlar" listesine giren yarışmacılardan biri de Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Su Ayhan (26) idi. 4. soruda "Çin Seddi nerededir?" sorusuyla karşılaşan Ayhan, seyirci jokerini kullanmak istedi.

Seyircinin sadece yüzde 51'i, "Çin" cevabını verdi. Emin olamayan Ayhan, bu kez telefon jokerini kullanmak istedi. Telefondaki arkadaşından "Çin" cevabını alan Ayhan, sonunda doğru şıkkı söyleyerek yarışmaya devam edebildi. Cevabı soruda gizli olan bir soruda afallayan yarışmacı, hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şoke etti. , sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi. Yarışmacıyla ilgili dan çok sayıda yorum geldi.




YORUM YAĞDI

olayına kızmıyorum. Ben Belgrad ormanının 'de olduğunu yeni öğrendim.
Yarışmacı, 'ın Çankırılı olduğu ülkede yaşıyor.
Seyircinin yüzde 51'i 'Çin Seddi Çin'dedir demiş, yüzde 49'u bilememiş. Çok garip.
Yarışmacının durumuna mı, yoksa seyircilerin durumuna mı üzülsek bilemedik.
Çinliler, yarışmayı izleseler 'Türkler'den korkmaya gerek kalmadı' diyerek 'Çin Seddi'ni yıkarlar.
Çin Seddi'nin Çin'de olduğunu düşünememek!
Çin Seddi dan görülebildiğine göre uzaydadır.
Çin Seddi Çin de ise liler niye Suriye'de değil?
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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