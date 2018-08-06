Hareketsizlik fıtık ediyor

Bel ve boyun fıtığı, toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, hareketsizliğin bu hastalığın görülme sıklığını artırdığını söylüyor. Omurga, omur adı verilen ve birbirine bağlı bir dizi kemikten oluşuyor. Disk, bir omuru diğerine bağlayan güçlü bağ dokularının bir birleşimi olarak omurlar arasında görev yapıyor. Yaşlandıkça diskin merkezi, su içeriğini kaybetmeye başlıyor. Bu durum, bel ağrısı, kireçlenme, bel fıtığı gibi hastalıklara davetiye çıkartıyor.
Bel fıtığının oluşmasında birçok nedenin olabileceğini belirten Op. Dr. Bıkmaz, "Aşırı kilo, disklerin aşırı baskıya maruz kalması, hareketsizlik, sigara tüketimi, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ve meslekle ilgili faktörler fıtığa neden oluyor. Ayrıca uzun süren yolculuklar bel fıtığı riskini artıyor. Uzun süren yolculuklarda hareketsiz, kalan vücut nedeniyle bel ve boyun fıtıklarını oluşmasına da zemin hazırlanıyor" bilgisini veriyor.
Bel fıtığının oluşmasında birçok nedenin olabileceğini belirten Op. Dr. Bıkmaz, "Aşırı kilo, disklerin aşırı baskıya maruz kalması, hareketsizlik, sigara tüketimi, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ve meslekle ilgili faktörler fıtığa neden oluyor. Ayrıca uzun süren yolculuklar bel fıtığı riskini artıyor. Uzun süren yolculuklarda hareketsiz, kalan vücut nedeniyle bel ve boyun fıtıklarını oluşmasına da zemin hazırlanıyor" bilgisini veriyor.
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