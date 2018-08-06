Yol Durumu
  1. Kafa uçmuş!
  2. Aradığı aşkı buldu

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Gökdelen!
'da inşası sonlanmak üzere olan 'The Lakhta Centre' adlı , 'nın en yüksek, dünyanın ise en yüksek 13'üncü binası olarak hafızalara kazındı. 462 metre yüksekliğindeki 87 katlı gökdelen, Avrupa'nın en yüksek binası unvanını yine Rusya'daki, Federasyon Kulesi'nden (373 metre) aldı. 2012 yılında yapımına başlanan gökdelenin bu yıl içinde biteceği açıklandı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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