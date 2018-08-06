Yol Durumu
  1. Uçağa yetiştirip can verdiler
  2. Astsubay yıldırım kurbanı!

hemşire e yenildi

Genç hemşire kansere yenildi
Bursa'da hemşire olarak çalışan evli ve bir çocuk annesi Yağmur Temur Bolat (36) bir süredir yakalandığı amansız hastalığıyla mücadele ediyordu. kadın, dün sabaha karşı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı.
Etiketler: , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar