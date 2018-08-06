Genç hemşire kansere yenildi

Bursa'da hemşire olarak çalışan evli ve bir çocuk annesi Yağmur Temur Bolat (36) bir süredir yakalandığı amansız kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Genç kadın, dün sabaha karşı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı.
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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