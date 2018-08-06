Berrak’tan üzücü haber

İstanbul Şile Ağva'da önceki gün dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak Subaşı'dan acı haber geldi. Denizin dalgalı olması nedeniyle ara verilen aramalar dün tekrar yapıldı. Bu sırada küçük kızın ailesi, "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 200 kişi, aramaları yakından takip etti. Sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında, kayalık bölgelerde arama yaptı. Berrak'ın cansız bedeni saat 15:30'da denizden çıkarıldı. Ailenin hüzünlü bekleyişi, feryatlarla sona erdi.