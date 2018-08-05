Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti yumurta, beyin sağlığını destekliyor. Hafıza kaybını ve erken bunamayı önlüyor. Günde yenilen 2 yumurta, göz sağlığını koruyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Kanser riskini azaltıyor. Yaş lekelerinin oluşumunu engelliyor. Kırışıklıkları gideriyor
Yumurtayla yaşlanma
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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