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Mal kavgası kanlı bitti

Mal kavgası kanlı bitti
'de Hasan Tahsin Duva (51), dün eşinden boşanmadan önce yeğeni H.Ö.'nün (34) üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lirayı geri istedi. Ret cevabı alan , çıkan tartışmada yeğeni ve onun yakın arkadaşı S.Ç. (44) tarafından başına sopayla vurularak öldürüldü. H.Ö. ve S.Ç. tutuklandı.
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