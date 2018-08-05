İzmir'de Hasan Tahsin Duva (51), dün eşinden boşanmadan önce yeğeni H.Ö.'nün (34) üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lirayı geri istedi. Ret cevabı alan Duva, çıkan tartışmada yeğeni ve onun yakın arkadaşı S.Ç. (44) tarafından başına sopayla vurularak öldürüldü. H.Ö. ve S.Ç. tutuklandı.
Mal kavgası kanlı bitti
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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