Bulgaristan'ın en büyük mafya grubunun başı olarak kırmızı bültenle aranan ve İnterpol'ü peşinden koşturan mafya lideri Dimitır Jelyazkov, İstanbul'da 7 adamıyla birlikte yakalandı. Cinayetten, kundaklama, uyuşturucu ticareti ve gaspa kadar değişik alanlarda işlediği suçlardan sabıkalı Jelyazkov, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan mafya lideri, tutuklandı. Bulgar 6 adamı sınırdışı edildi. Türk çete üyesi ise serbest bırakıldı.
Mafya lideri tutuklandı
Etiketler: İstanbul , Cinayetten , Bulgaristan , mafya
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.