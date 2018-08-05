Yol Durumu
  1. Yıldırım cenazesi
  2. Film gibi

lideri tutuklandı

MAFYA LİDERİ TUTUKLANDI
'ın en büyük grubunun başı olarak kırmızı bültenle aranan ve İnterpol'ü peşinden koşturan mafya lideri Dimitır Jelyazkov, 'da 7 adamıyla birlikte yakalandı. , kundaklama, uyuşturucu ticareti ve gaspa kadar değişik alanlarda işlediği suçlardan sabıkalı Jelyazkov, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan mafya lideri, tutuklandı. Bulgar 6 adamı sınırdışı edildi. Türk çete üyesi ise serbest bırakıldı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar