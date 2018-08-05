Kadın cinayeti!

İki kadının kavgasında kan aktı. Olay dün Trabzon'da yaşandı. Emine Taşkın (43), bir güzellik merkezi işleten Gülsün Taşkın'ın (41) işyerine gitti, beklemeye başladı. İkili arasında tartışma çıktı., Emine Taşkın yanındaki getirdiği bıçakla akrabası Gülsün Taşkın'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı ise bıyılınca gözaltına alındı.
Taşkın'ın ilk sorgusunda "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" dediği öğrenildi.
Taşkın'ın ilk sorgusunda "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" dediği öğrenildi.
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