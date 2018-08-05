Dev dalga Berrak’ı kaptı

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, dün haftasonunu iyi değerlendirmek için İstanbul Şile'ye aktı. Ancak dev dalgalar, deniz sefasını dehşet dolu anlara bıraktı. Ağva'daki bir plajda dün sabah 09.30'da Berrak Subaşı (11), amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynuyordu.
Bu sırada ise azgın dalgalar, küçük Berrak'ı sürükledi. Talihsiz kız, kayıplara karıştı. Olay yerine ise çok sayıda sahil güvenlik, arama kurtarma, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları bir süreliğine durduruldu. Küçük Berrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan Şile'de serinlemek için giren 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar, vatandaşları kurtardı.
Bu sırada ise azgın dalgalar, küçük Berrak'ı sürükledi. Talihsiz kız, kayıplara karıştı. Olay yerine ise çok sayıda sahil güvenlik, arama kurtarma, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları bir süreliğine durduruldu. Küçük Berrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan Şile'de serinlemek için giren 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar, vatandaşları kurtardı.
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