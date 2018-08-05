Yol Durumu
  1. Katliam gibi kaza
  2. 'Avcı'nın zaferi!

Dev dalga Berrak’ı kaptı

Şile’de deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki , dalgaya kapıldı. karıştı. Ailesinin gözyaşları ise sel olup aktı

Dev dalga Berrak’ı kaptı
Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, dün haftasonunu iyi değerlendirmek için İstanbul Şile'ye aktı. Ancak dev dalgalar, deniz sefasını dehşet dolu anlara bıraktı. Ağva'daki bir plajda dün sabah 09.30'da Berrak Subaşı (11), amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynuyordu.



Bu sırada ise azgın dalgalar, küçük Berrak'ı sürükledi. Talihsiz kız, karıştı. Olay yerine ise çok sayıda sahil güvenlik, arama kurtarma, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları bir süreliğine durduruldu. Küçük Berrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan Şile'de serinlemek için giren 2 kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar, vatandaşları kurtardı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar