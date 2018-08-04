Ulaştırma Bakanlığı, Araç Takip Sistemi'ni (ATS) devreye sokacak. Bu sayede 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. Böylece otobüslerin güzergahları ve yerleri anlık olarak takip edilebilecek. Yeni sistemle tüm otobüs işletmelerine, taşıdığı yolcuları e-Devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getirilecek. Ayrıca, başkasının yerine bilet alma ve yoldan yolcu toplama devri de sona eriyor.
Yoldan yolcu toplama bitiyor
Etiketler: araç takip
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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