Yerlıtaş’a 2. kötü haber

Meme küçültme ameliyatı için geçen yıl gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan ve acilen ameliyata alınan Nur Yerlitaş'ın hastalığı nüksetti. Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacıya bu kez beyin kanseri teşhisi kondu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. 62 yaşındaki Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.