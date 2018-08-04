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’da üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin liraya ‘’ fuhuş yapan ‘’ lakaplı Ayşe B. yakayı ele verdi. cezaevine gönderildi...

Pembe Panter
VIP fuhuş şüphelisi 'Pembe Panter Ayşe' yakalandı. polisi, Ayşe B.'nin (24), hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde '' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerle görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de ortaya çıktı. Emniyet güçleri operasyon düzenledi. Ayşe B. yakalandı. Genç kadının 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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