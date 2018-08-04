VIP fuhuş şüphelisi 'Pembe Panter Ayşe' yakalandı. Adana polisi, Ayşe B.'nin (24), sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerle görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de ortaya çıktı. Emniyet güçleri operasyon düzenledi. Ayşe B. yakalandı. Genç kadının 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pembe Panter
Adana’da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin liraya ‘VIP’ fuhuş yapan ‘PEMBE PANTER’ lakaplı Ayşe B. yakayı ele verdi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi...
Etiketler: Adana , Sosyal medya , Pembe Panter , VIP , Tutuklanarak
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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