Parası pul oldu!

Dünyanın en değerli markası Apple'ın kurucusu olarak her zaman iki Steve yani Steve Jobs ve Steve Wozniak bilinir. İsmi pek duyulmayan 3'üncü ortak ise şirketteki hisselerini 1976 yılında 2300 dolar karşılığında Jobs ve Wozniak'a devreden Ronald Gerald Wayne'dir. Peki Wayne o tarihlerde yüzde 10'luk hissesini devretmeseydi, bugünkü serveti ne kadar olurdu? Bugün 100 milyar dolarlık bir servetin sahibi olacaktı. Ancak Wayne, pul satarak hayatını sürdürse de geçmişten pişman olmadığını söyledi. Wayne, "O dönemin şartlarında böyle bir riski alamayacaktım ve almadım. Hiç pişmanlık duymadım. Apple'ın logosunu yaptığım için ayrıca gurur duyuyorum. Şirketin bu kadar büyüyeceğini Steve Jobs ve Steve Wozniak da bilmiyordu" dedi. 2 gün önce 1 trilyon doları aşan Apple'ın piyasa değerinin daha da artacağına dikkat çekildi.
JOBS ŞİMDİ ÖLDÜ!
2011'de kanserden hayatını kaybeden Steve Jobs'un kızı Lisa Brennan-Jobs, önümüzdeki ay babasıyla arasındaki ilişkiyi anlattığı ilk kitabını yayımlayacak. Lisa Brennan-Jobs, Small Fry adını verdiği kitap yayımlanmadan önce ise kitaptan bir alıntı paylaştı: Babam hiçbir zaman bilgisayara benden sonra isim verip vermediği konusunda açıklama yapmadı. Bu hikaye bana ve kişiliğime dokunmuştu. Bilgisayarları önemsemedim. Bir gün onu ziyarete gitmiştim. Bana tuvalet gibi koktuğumu söyledi. Kullandığım gül kokulu sprey yüzünden kanser olduğunu ima etti. Bir keresinde ise işi bittikten sonra Porsche'sini alıp alamayacağını sordum. 'Hiçbir şey almayacaksın, beni anladın mı?' dedi. Şimdi artık yok, ne denir ki!..
JOBS ŞİMDİ ÖLDÜ!
2011'de kanserden hayatını kaybeden Steve Jobs'un kızı Lisa Brennan-Jobs, önümüzdeki ay babasıyla arasındaki ilişkiyi anlattığı ilk kitabını yayımlayacak. Lisa Brennan-Jobs, Small Fry adını verdiği kitap yayımlanmadan önce ise kitaptan bir alıntı paylaştı: Babam hiçbir zaman bilgisayara benden sonra isim verip vermediği konusunda açıklama yapmadı. Bu hikaye bana ve kişiliğime dokunmuştu. Bilgisayarları önemsemedim. Bir gün onu ziyarete gitmiştim. Bana tuvalet gibi koktuğumu söyledi. Kullandığım gül kokulu sprey yüzünden kanser olduğunu ima etti. Bir keresinde ise işi bittikten sonra Porsche'sini alıp alamayacağını sordum. 'Hiçbir şey almayacaksın, beni anladın mı?' dedi. Şimdi artık yok, ne denir ki!..
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