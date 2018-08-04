Şiddetli yağış Rize'yi vurdu. Birçok yeri su bastı. Sel suları vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Dere yatağındaki ruhsatsız binanın sahibinin açıklamaları ise pes dedirtti. Rize'de önceki gün yağış etkili oldu. Dereler taştı, sel suları önüne kattığı ne varsa sürekledi. Sular çekildi. Geriye ise balçıkla kaplanan ev ve işyerleri kaldı. Vatandaşlar, temizlik çalışmasına başladı. Kömürcüler Köyü'nde ise tarihi olduğu gerekçesiyle kaldırılmayan Dereboyu Deresi üzerindeki köprü, taşkına neden oldu.
'EVİM TEHLİKEDE'
Dere yatağında yer alan ve selde tedbir amacıyla boşaltılan 8 katlı ruhsatsız binanın sahibi Mustafa Yazıcı, kendisini savundu: "Dere taştığı zaman köprünün altı tıkanıyor, sel basıyor. Bu köprü yapıldıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başlandı. Dere üzerinde tarihi eser diye yatağı kapatan köprü yıkılmadı. Bunun neresi tarihi eser? Benim binamda bir sıkıntı yok. Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor. Masa üzerinde yapılan projeyi gelip burada uyguluyorlar. Doğa da masa üzerinde yapılan projeyi bu hale getiriyor." Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı "Bize yaptığı ruhsat başvurularını reddettik. Kaçak binaya imar vermedik. Zamanında bir şekilde binayı kaçak yapmış. Dere yatağında olan binanın durumu DSİ tarafından değerlendirilecek. Yıkılması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.
ÖNLEM ALINSIN
Rize'de sel ve heyelanların ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlar önlem alınmasını istedi.
'EVİM TEHLİKEDE'
Dere yatağında yer alan ve selde tedbir amacıyla boşaltılan 8 katlı ruhsatsız binanın sahibi Mustafa Yazıcı, kendisini savundu: "Dere taştığı zaman köprünün altı tıkanıyor, sel basıyor. Bu köprü yapıldıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başlandı. Dere üzerinde tarihi eser diye yatağı kapatan köprü yıkılmadı. Bunun neresi tarihi eser? Benim binamda bir sıkıntı yok. Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor. Masa üzerinde yapılan projeyi gelip burada uyguluyorlar. Doğa da masa üzerinde yapılan projeyi bu hale getiriyor." Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı "Bize yaptığı ruhsat başvurularını reddettik. Kaçak binaya imar vermedik. Zamanında bir şekilde binayı kaçak yapmış. Dere yatağında olan binanın durumu DSİ tarafından değerlendirilecek. Yıkılması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.
ÖNLEM ALINSIN
Rize'de sel ve heyelanların ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlar önlem alınmasını istedi.
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