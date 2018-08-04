Eski kocam yeniden barışmak istiyor. Aslında ben de istiyorum. Ancak geçen sefer benim servetimden çok aldı. Şimdi nasıl bir evlilik sözleşmesi yapmalıyım? Bu konuda kanunlar ayrılık aşamasında yanımda olur mu?
Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?
Etiketler: türk ceza kanunu , Tüketici Mahkemesine , Medeni Kanunu , mal ayrılık , kaza , borç , maillerin
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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