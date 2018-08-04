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Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?
Eski kocam yeniden barışmak istiyor. Aslında ben de istiyorum. Ancak geçen sefer benim servetimden çok aldı. Şimdi nasıl bir evlilik sözleşmesi yapmalıyım? Bu konuda kanunlar ayrılık aşamasında yanımda olur mu?
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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