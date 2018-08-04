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'Boru'neo ’ı

Boruneo Sultan’ı
Sultan Köse, 2 metre 51 santim uzunluğumdaki boyu ile Guinnes Rekorlar kitabına girdi. 'Dev adam' olarak adlandırılan Köse, dün Dalaman'da yürütülen Dalaman Ovası Projesi inşaatını ziyaret etti. 2 metre 60 santim yüksekliğindeki dev boruların içinden geçti. Normal bir insanın, 2 katı büyüklüğündeki boruların içerisinde neredeyse kafasını eğerek yürümek zorunda kalan Kösen, herkesi bir kez daha şaşkına çevirdi. Kösen, proje kapsamında kullanılacak olan dev boruların yüksekliğini görünce kendisi de şaşkınlığını gizleyemedi. Dev boruların içinde poz veren Kösen, şantiyede çalışan personel ve proje ekibi ile hatıran fotoğrafı çektirdi.

Kenan GÜRBÜZ
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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