Yol Durumu
  1. Topuklu ayakkabı omurgayı bozuyor
  2. Menopoz sonrası cinsel hayat

Geçmeyen dil i habercisi

Ağız içinde geçmeyen yaralar, lar ve boyunda şişlik, dil inin habercisi olabiliyor. Sigara ve alkol, hastalık riskini arttırıyor. Erken tanı ise hayat kurtarıyor

Geçmeyen AFT dil kanseri habercisi
Çağın vebası kanser, dili de vurabiliyor. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na gidilmesi gerekiyor. Zira önemsemediğiniz dil yaraları, sinsi ilerleyen bir tümörün belirtisi olabiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanseriyle ilgili uyarıyor. Güvenç, "Dil kanserinde en önemli risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı. HPV virüsü de dil kanserine yol açabilir" diyor. Dilde iyileşmeyen yaraların mutlaka önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Güvenç, dil kanserinin dil üzerindeki yaradan biyopsi yapılarak tespit edildiğini vurguluyor. Prof. Dr. Güvenç, dil kanserinde 5 önemli belirtiyi ve alınması gereken önemleri şöyle sıralıyor:
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar