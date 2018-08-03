Çağın vebası kanser, dili de vurabiliyor. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na gidilmesi gerekiyor. Zira önemsemediğiniz dil yaraları, sinsi ilerleyen bir tümörün belirtisi olabiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanseriyle ilgili uyarıyor. Güvenç, "Dil kanserinde en önemli risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı. HPV virüsü de dil kanserine yol açabilir" diyor. Dilde iyileşmeyen yaraların mutlaka önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Güvenç, dil kanserinin dil üzerindeki yaradan biyopsi yapılarak tespit edildiğini vurguluyor. Prof. Dr. Güvenç, dil kanserinde 5 önemli belirtiyi ve alınması gereken önemleri şöyle sıralıyor:
Geçmeyen AFT dil kanseri habercisi
Ağız içinde geçmeyen yaralar, aftlar ve boyunda şişlik, dil kanserinin habercisi olabiliyor. Sigara ve alkol, hastalık riskini arttırıyor. Erken tanı ise hayat kurtarıyor
Etiketler: kanser , Acıbadem Üniversitesi , Ağrı , ağız kokusu , dil kanseri , aft
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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