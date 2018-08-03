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Gaspa kurşun

Şişli’de 3 kişi, i gasp etti. Polis, şüphelilerden birini vurarak etkisiz hale getirdi

Gaspa kurşun
Kadın gasp dehşeti yaşandı. Olay dün Şişli'de meydana geldi. Kadın turistin yanına yaklaşan 3 kişi, cep telefonunu ve cüzdanını istedi. Kadın direndi. Zanlılardan biri silahını çekerek ateşledi. Yabancı uyruklu kişi kalçasından yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, gaspçılardan birini silahla vurarak yakaladı. Diğer ikisi ise kayıplara karıştı. Yaralı turist ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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