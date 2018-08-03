Kadın turist gasp dehşeti yaşandı. Olay dün İstanbul Şişli'de meydana geldi. Kadın turistin yanına yaklaşan 3 kişi, cep telefonunu ve cüzdanını istedi. Kadın direndi. Zanlılardan biri silahını çekerek ateşledi. Yabancı uyruklu kişi kalçasından yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, gaspçılardan birini silahla vurarak yakaladı. Diğer ikisi ise kayıplara karıştı. Yaralı turist ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaspa kurşun
İstanbul Şişli’de 3 kişi, kadın turisti gasp etti. Polis, şüphelilerden birini vurarak etkisiz hale getirdi
Etiketler: İstanbul , İstanbul Şişli , kadın turist , turist
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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