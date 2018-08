Gastrit ilerlerse kansere dönüşür

KESİCİLERE

bir hayatın yolu, mdeden geçiyor! Mide de yanma, ağrı , şişkinlik gibi şikayetler gastrit in en önemli belirtisini oluşturuyor.bu hastalık hemen her yaşta görülüyor.ihmal edilmemesi ve geciktirilmemesi gerekiyor. Aksi haldeciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.gastrit hastalığı hakkında önemli bilgiler veriyor.Gastrit, Akut yani 'aniden' ve kronik yani yavaşça gelişen gastrit 2 ayrı grupta inceleniyor.ve stres genellikle akut gastrit tablosuna yol açarken; helikobakter pylori adı verilen ve mide iç duvarında yaşayan, genellikle çocukluk çağlarındaçubuk şeklindeki bakteri kronik gastritin en önemli nedenini oluşturuyor. Tedavi edilmeyenmide iç duvarında çeşitli doku değişiklikleri oluşabiliyor. Bu durumGastritin belirtileri hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Genellikleağrı,kusma,geğirme,, iştahsızlık ve yemeklerden tiksinme gibi şikayetlere neden oluyor.Gastrit tanısı muayene ile konuluyor.şiddetli ağrıve kilo kaybı varsa şikaletlerin ileritetkiklerle değerlendirilmesi gerekiyor.Bu tetkiklerden en önemlisini,midenin içinin ucunda kameraolan ve endoskop denilenbir alet ile görüntülenmesioluşturuyor. Bu sayede doğrutanı konulabiliyor.Gıdalar iyi çiğnenerekyutulmalı,Kızartmalar, aşırı yağlıyemekler ve baharatlı gıdalartüketilmemeli,Aşırı sıcak ve soğukiçeceklerden uzak durulmalı,Bol miktarda taze sebzeve meyve ile beslenilmeli...Ciddi bir mide hastalığı olan gastritte doğru beslenme önem taşıyor. Şu besinler, şikâyetleri azaltıyor: Yeşil fasulye, bezelye, ıspanak, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, brokoli, elma, yeşil çay, kiraz, kabak, yaban mersini, biber, kızılcık, kereviz, yağsız et, tavuk, balık, az yağlı süt ve az yağlı yoğurt, kuru baklagiller...ŞişkinlikKanlı dışkıKarın ağrısıGeğirme