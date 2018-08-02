Gastrit ilerlerse kansere dönüşür

Sağlıklı bir hayatın yolu, mdeden geçiyor! Midede yanma, ağrı, şişkinlik gibi şikayetler gastritin en önemli belirtisini oluşturuyor. Mide iltihabı olarak bilinen bu hastalık hemen her yaşta görülüyor. Gastrit tedavisinin ihmal edilmemesi ve geciktirilmemesi gerekiyor. Aksi halde kansere kadar gidebilen ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Remzi Beştaş, gastrit hastalığı hakkında önemli bilgiler veriyor.
AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!
Gastrit, Akut yani 'aniden' ve kronik yani yavaşça gelişen gastrit 2 ayrı grupta inceleniyor. Aspirin, ağrı kesici ilaçlar ve stres genellikle akut gastrit tablosuna yol açarken; helikobakter pylori adı verilen ve mide iç duvarında yaşayan, genellikle çocukluk çağlarında kirli sulardan bulaşan çubuk şeklindeki bakteri kronik gastritin en önemli nedenini oluşturuyor. Tedavi edilmeyen kronik gastrit vakalarında, mide iç duvarında çeşitli doku değişiklikleri oluşabiliyor. Bu durum kansere zemin hazırlıyor. Gastritin belirtileri hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Genellikle mide yanması, ağrı, bulantı, kusma, şişkinlik hissi, geğirme, erken doyma, iştahsızlık ve yemeklerden tiksinme gibi şikayetlere neden oluyor. Bu tarz şikayetleri olan hastaların mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor.
MİDE AĞRISI VARSA
Gastrit tanısı muayene ile konuluyor. 55 yaşın üzerindeki hastalarda şiddetli ağrı ve kilo kaybı varsa şikaletlerin ileri tetkiklerle değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tetkiklerden en önemlisini, midenin içinin ucunda kamera olan ve endoskop denilen bir alet ile görüntülenmesi oluşturuyor. Bu sayede doğru tanı konulabiliyor.
BUNLARA KULAK VERİN
Hastalığın en önemli tedavisi, yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor. Sağlıklı beslenmek, şikayetleri azaltıyor. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:
Hızlı yemek yeme alışkanlığı bırakılmalı,
Gıdalar iyi çiğnenerek yutulmalı,
Sigaradan kaçınılmalı,
Kızartmalar, aşırı yağlı yemekler ve baharatlı gıdalar tüketilmemeli,
Sucuk, salam, sosis gibi besinlerden uzak durulmalı,
Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durulmalı,
Gazlı içeceklerin yerine su tüketilmeli,
Bol miktarda taze sebze ve meyve ile beslenilmeli...
NELER YEMELİ?
Ciddi bir mide hastalığı olan gastritte doğru beslenme önem taşıyor. Şu besinler, şikâyetleri azaltıyor: Yeşil fasulye, bezelye, ıspanak, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, brokoli, elma, yeşil çay, kiraz, kabak, yaban mersini, biber, kızılcık, kereviz, yağsız et, tavuk, balık, az yağlı süt ve az yağlı yoğurt, kuru baklagiller...
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mide yanması ve ekşimesi
Şişkinlik
İştahsızlık
Kanlı dışkı
Mide bulantısı
Karın ağrısı
Hıçkırık
Geğirme
AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!
Gastrit, Akut yani 'aniden' ve kronik yani yavaşça gelişen gastrit 2 ayrı grupta inceleniyor. Aspirin, ağrı kesici ilaçlar ve stres genellikle akut gastrit tablosuna yol açarken; helikobakter pylori adı verilen ve mide iç duvarında yaşayan, genellikle çocukluk çağlarında kirli sulardan bulaşan çubuk şeklindeki bakteri kronik gastritin en önemli nedenini oluşturuyor. Tedavi edilmeyen kronik gastrit vakalarında, mide iç duvarında çeşitli doku değişiklikleri oluşabiliyor. Bu durum kansere zemin hazırlıyor. Gastritin belirtileri hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Genellikle mide yanması, ağrı, bulantı, kusma, şişkinlik hissi, geğirme, erken doyma, iştahsızlık ve yemeklerden tiksinme gibi şikayetlere neden oluyor. Bu tarz şikayetleri olan hastaların mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor.
MİDE AĞRISI VARSA
Gastrit tanısı muayene ile konuluyor. 55 yaşın üzerindeki hastalarda şiddetli ağrı ve kilo kaybı varsa şikaletlerin ileri tetkiklerle değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tetkiklerden en önemlisini, midenin içinin ucunda kamera olan ve endoskop denilen bir alet ile görüntülenmesi oluşturuyor. Bu sayede doğru tanı konulabiliyor.
BUNLARA KULAK VERİN
Hastalığın en önemli tedavisi, yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor. Sağlıklı beslenmek, şikayetleri azaltıyor. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:
Hızlı yemek yeme alışkanlığı bırakılmalı,
Gıdalar iyi çiğnenerek yutulmalı,
Sigaradan kaçınılmalı,
Kızartmalar, aşırı yağlı yemekler ve baharatlı gıdalar tüketilmemeli,
Sucuk, salam, sosis gibi besinlerden uzak durulmalı,
Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durulmalı,
Gazlı içeceklerin yerine su tüketilmeli,
Bol miktarda taze sebze ve meyve ile beslenilmeli...
NELER YEMELİ?
Ciddi bir mide hastalığı olan gastritte doğru beslenme önem taşıyor. Şu besinler, şikâyetleri azaltıyor: Yeşil fasulye, bezelye, ıspanak, lahana, karalahana, Brüksel lahanası, brokoli, elma, yeşil çay, kiraz, kabak, yaban mersini, biber, kızılcık, kereviz, yağsız et, tavuk, balık, az yağlı süt ve az yağlı yoğurt, kuru baklagiller...
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mide yanması ve ekşimesi
Şişkinlik
İştahsızlık
Kanlı dışkı
Mide bulantısı
Karın ağrısı
Hıçkırık
Geğirme
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