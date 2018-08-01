Domuza benzeyen bebeğin sırrı çözüldü

''ELİM AYAĞIM TİTRİYOR'' DİYE PAYLAŞILMIŞTI
Fotoğraf aslında Maganuco'nun heykellerinden birine ait ve ''bir domuzun doğurduğu insana benzeyen bir bebeği doğurdu'' iddiası ise tamamen yalan.
''ELİM AYAĞIM TİTRİYOR'' DİYE PAYLAŞILMIŞTI
Fotoğraf aslında Maganuco'nun heykellerinden birine ait ve ''bir domuzun doğurduğu insana benzeyen bir bebeği doğurdu'' iddiası ise tamamen yalan.
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