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Domuza benzeyen bebeğin sırrı çözüldü

Bir domuzun ''İnsana benzeyen bir bebek doğurduğu'' iddiaları ile sosyal medyada fenomen olan fotoğrafların aslında yetenekli sanatçıların yaptığı heykeller olduğu ortaya çıktı.

Domuza benzeyen bebeğin sırrı çözüldü

''ELİM AYAĞIM TİTRİYOR'' DİYE PAYLAŞILMIŞTI

Fotoğraf aslında Maganuco'nun heykellerinden birine ait ve ''bir domuzun doğurduğu insana benzeyen bir bebeği doğurdu'' iddiası ise tamamen yalan.

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 12:48
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