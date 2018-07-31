Galatasaray Üniversitesi mezunu Ümitcan Altuğ, Türkiye'nin sayılı bilgisayar mühendislerinden biriydi. Sigara içmeyen Altuğ, geçen yıl 15 Kasım'da şiddetli baş ağrısıyla özel bir hastaneye gitti. Acil doktoru Erdoğan A., Altuğ'a "Boyun tutulması" dedi, kas gevşetici ilaç verildi ve evine gönderdi. 1 saat sonra fenalatı. Bu defa Altuğ'a beyin kanaması teşhisi kondu ardından hayatını kaybetti. Ailesinin aldığı kararla organları bağışlandı. Organları 7 kişiye can verdi. Şimdi aile 520 bin liralık tazminat davası açtı.
Rekor tazminat
Etiketler: Galatasaray , Türkiye
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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