Böcek yok demek!

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, eski eşine açtığı böcek davasından vazgeçti. Ünlü işadamı Saadettin Saran, Aralık 2011'de Diş Hekimi Emek Külür ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. İkili, Eylül 2012'de hayatlarını birleştirdi. Ancak mutlu günler fazla uzun sürmedi.
-Çiftin arasında yaşanan kıskançlık, ilişkilerine zarar verdi. İkili, Ağustos ayında boşanmak için mahkemeye gitti. İkili tek celsede boşanırken, Saran evlilik döneminde alınan ikisi yurt dışında, biri Nişantaşı'nda olmak üzere 3 evi eski eşine verdi. Çift yollarını ayırırken birbirleri hakkındaki suçlamaları, bitmek bilmedi! Buna göre işadamı Saran, eski eşi Külün'ün evine böcek diye tabir edilen dinleme cihazı yerleştirdiğini iddia etti. Savcılığa gitti. Geçtiğimiz gün de ekipler, Saran'ın evinde inceleme gerçekleştirdi.
BEN DE MAĞDURUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Külür de ifade verdi. "Evde bulunan cihazın benimle bir ilgisi yoktur. Cihaz benim de mağduriyetime sebep olmuştur. Kim tarafından yerleştirildiğini bilmiyorum" dedi. Eşinin ifadesi ardından yeniden savcılığa başvuran Saran, şikayetinden vazgeçti. Dosyanın, takipsizlik kararıyla sonuçlandığı belirtildi.
DİLEK YAMAN
-Çiftin arasında yaşanan kıskançlık, ilişkilerine zarar verdi. İkili, Ağustos ayında boşanmak için mahkemeye gitti. İkili tek celsede boşanırken, Saran evlilik döneminde alınan ikisi yurt dışında, biri Nişantaşı'nda olmak üzere 3 evi eski eşine verdi. Çift yollarını ayırırken birbirleri hakkındaki suçlamaları, bitmek bilmedi! Buna göre işadamı Saran, eski eşi Külün'ün evine böcek diye tabir edilen dinleme cihazı yerleştirdiğini iddia etti. Savcılığa gitti. Geçtiğimiz gün de ekipler, Saran'ın evinde inceleme gerçekleştirdi.
BEN DE MAĞDURUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Külür de ifade verdi. "Evde bulunan cihazın benimle bir ilgisi yoktur. Cihaz benim de mağduriyetime sebep olmuştur. Kim tarafından yerleştirildiğini bilmiyorum" dedi. Eşinin ifadesi ardından yeniden savcılığa başvuran Saran, şikayetinden vazgeçti. Dosyanın, takipsizlik kararıyla sonuçlandığı belirtildi.
DİLEK YAMAN
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