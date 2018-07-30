Böcek yok demek!

Holding Yönetim Kurulu Başkanı, eski eşine açtığı böcek davasından vazgeçti. Ünlü işadamı Saadettin Saran, Aralık 2011'de Diş Hekimiile yaşadığı aşkla gündeme geldi. İkili, Eylülbirleştirdi. Ancak mutlu günler fazla uzun sürmedi.-Çiftin arasında yaşananilişkilerine zarar verdi. İkili, Ağustos ayında boşanmak için mahkemeye gitti. İkili tek celsede boşanırken, Saran evlilik döneminde alınan ikisi yurt dışında, biri Nişantaşı'nda olmak üzere 3 evi eski eşine verdi. Çift yollarını ayırırken birbirleri hakkındaki suçlamaları, bitmek bilmedi! Buna göre işadamı Saran, eski eşi Külün'ün evine böcek diye tabir edilen dinleme cihazı yerleştirdiğini iddia etti. Savcılığa gitti. Geçtiğimiz gün de ekipler, Saran'ın evinde inceleme gerçekleştirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Külür de ifade verdi. "Evde bulunan cihazın benimle bir ilgisi yoktur. Cihaz benim de mağduriyetime sebep olmuştur. Kim tarafından yerleştirildiğini bilmiyorum" dedi. Eşinin ifadesi ardından yeniden savcılığa başvuran Saran, şikayetinden vazgeçti. Dosyanın, takipsizlik kararıyla sonuçlandığı belirtildi.