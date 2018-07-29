Dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott'un çekeceği yeni THY reklam filminin yıldızı adını Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmiyle duyuran Sylvia Hoeks oldu. Scott tarafından İstanbul'da çekilecek reklamın yüzü olan Hollandalı oyuncu, aynı zamanda yönetmenin yeni filmi Queen&Country'de de başrolü üstlenecek.
Yeni reklam yüzü
Etiketler: Ridley Scott , THY , İstanbul
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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