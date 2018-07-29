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Yeni reklam yüzü

Yeni reklam yüzü
Dünyaca ünlü yönetmen 'un çekeceği yeni reklam filminin yıldızı adını Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmiyle duyuran Sylvia Hoeks oldu. Scott tarafından 'da çekilecek reklamın yüzü olan Hollandalı oyuncu, aynı zamanda yönetmenin yeni filmi Queen&Country'de de başrolü üstlenecek.
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