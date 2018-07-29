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10 kata çift şart

10 kata çift asansör şart
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre daha önce 7 kat ve üzeri binalar için geçerli olan iki bulundurma zorunluluğu değiştirilerek "10 kat ve üstü" olarak düzenlendi. Öte yandan yani düzenlemeye göre 4 ve daha fazla katlı binalarda asansör bulunması zorunlu olacak. 3 katlı binalara da isteğe bağlı biçimde asansör yapılabilecek. Asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden "tek bağımsız bölümlü konutlar" hariç tutuldu.
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