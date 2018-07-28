Böbrek taşında kırmızı alarm!

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, fazla kilolar, yeterli miktarda sıvı alınmaması ve aşırı tuz tüketimi böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlıyor.



Dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşları, erkelerin yüzde 12'sinde, kadınların ise yüzde 6'snda görülüyor. Tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarını bozarak yaşamı tehdit ediyor.



Memorial Dicle Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Yariş, böbrek taşı oluşumu ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor.