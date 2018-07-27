Kemik erimesi boyu kısaltıyor

Halk dilinde 'kemik erimesi' olarak bilinen osteoporoz, yaşlılık hastalığı olarak biliniyor. Hastalık özellikle 50 yaş üstü kişileri tehdit ediyor. Ancak kemik erimesi, günümüzde gençlerde de yaygın olarak görülüyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, önemli bilgiler veriyor:

