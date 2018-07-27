Yol Durumu
  1. Üzüm mucizesi
  2. Turkish köprü

erimesi boyu kısaltıyor

Hareketsiz yaşam ve fastfood, erimesini hızlandırıyor. Kamburlaşma ve boyda kısalma, hastalığa işaret ediyor. Sağlıklı beslenme ise riski azaltıyor

Kemik erimesi boyu kısaltıyor
Halk dilinde 'kemik erimesi' olarak bilinen osteoporoz, yaşlılık hastalığı olarak biliniyor. Hastalık özellikle 50 yaş üstü kişileri tehdit ediyor. Ancak kemik erimesi, günümüzde gençlerde de yaygın olarak görülüyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, önemli bilgiler veriyor:
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar