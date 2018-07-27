Halk dilinde 'kemik erimesi' olarak bilinen osteoporoz, yaşlılık hastalığı olarak biliniyor. Hastalık özellikle 50 yaş üstü kişileri tehdit ediyor. Ancak kemik erimesi, günümüzde gençlerde de yaygın olarak görülüyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, önemli bilgiler veriyor:
Kemik erimesi boyu kısaltıyor
Hareketsiz yaşam ve fastfood, kemik erimesini hızlandırıyor. Kamburlaşma ve boyda kısalma, hastalığa işaret ediyor. Sağlıklı beslenme ise riski azaltıyor
Etiketler: kemik , Ağrı , Fast Food , kemik erimesi
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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