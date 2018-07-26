Redditahliye

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölüsü bulunan Leyla Aydemir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, Küçük Leyla'nın cinayetiyle ilgili olarak katilin tek kişi olmayabileceğini açıkladı.