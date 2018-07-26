Redditahliye

Ağrı'da Leyla Aydemir'in (4) öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Zanlının tutukluluk kararına itirazının dün reddedildiği açıklandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde ise 15 gün önce kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim hala bulunamadı. Annesi Dilek ile babası Burhan Atış üç gün önce tutuklandı. Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ne aile tarafından yapılan tutuklama kararına itiraz ise dün üst mahkemece reddedildi...
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Etiketler: Ağır ceza mahkemesi , leyla aydemir , Ağrı , Cinayet , Tokat
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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