Rezene mutluluk verir

Rezene, içeriğindeki A, B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller vücudu güçlendiriyor.
Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Birçok hastalıktan koruyor. Diğer yararları ise şöyle sıralanıyor:
İştah açıcıdır.
Vücudu rahatlatır.
Bünyeyi kuvvetlendirir.
Kalp hastalıkları ve romatizmada faydalıdır.
Gaz sancısı çeken ve ishal olan bebeklere çay olarak içirilir.
İdrar söktürücü özelliğiyle idrar zorluğunu giderir.
Balgam söktürücüdür.
Gözlere iyi gelir.
Kansızlığı giderir.
Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir.
Antibiyotik etkisi vardır.
Kanserle mücadele eder.
Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Birçok hastalıktan koruyor. Diğer yararları ise şöyle sıralanıyor:
İştah açıcıdır.
Vücudu rahatlatır.
Bünyeyi kuvvetlendirir.
Kalp hastalıkları ve romatizmada faydalıdır.
Gaz sancısı çeken ve ishal olan bebeklere çay olarak içirilir.
İdrar söktürücü özelliğiyle idrar zorluğunu giderir.
Balgam söktürücüdür.
Gözlere iyi gelir.
Kansızlığı giderir.
Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir.
Antibiyotik etkisi vardır.
Kanserle mücadele eder.
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