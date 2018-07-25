Katliam ibresi

Ankara-Kırıkkale yolunda, dün sabah katliam gibi bir kaza yaşandı. Burak Yakışır'ın (36) kullandığı otomobil, hızla ilerleyerek kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki beton köprünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64), annesi Mahbup Yakışır (63) ile kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32) hayata gözlerini kapadı. Otomobilin hız göstergesi 205 km'de takılı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanın ardından hurdaya dönen araçta 4 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından hurdaya dönen araçta 4 kişi hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.