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ibresi

Katliam ibresi
Ankara-Kırıkkale yolunda, dün sabah gibi bir yaşandı. Burak Yakışır'ın (36) kullandığı otomobil, hızla ilerleyerek kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki beton köprünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64), annesi Mahbup Yakışır (63) ile kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32) hayata gözlerini kapadı. Otomobilin hız göstergesi 205 km'de takılı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Kazanın ardından hurdaya dönen araçta 4 kişi hayatını kaybetti.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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