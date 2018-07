Duyunca köpürdü

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör, iddiaya göre 25 Haziran 2018 tarihinde bankada bulunan 182 bin 76 dolarını çekerek arkadaşı Ayşe C.'nin evine gitti. Burada parası çalınan Hoşgör, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ayşe C. ile birlikte şoförü Barış E. ve arkadaşı Ali E., gözaltına alındı. Ayşe C.'nin 180 bin dolar sahte para bastırdığı ve Hoşgör'ün çantasındaki 182 bin dolarla değiştirdiği ortaya çıktı.



İddiaya göre Ayşe C. bu iş karşılığında Barış E. 10 bin dolar, Ali E.'ye de 5 bin TL vereceğini söyledi. Ancak para gelmeyince Ali E. Canan Hoşgör'ün avukatına ulaşarak her şeyi anlattı. İddiaya göre paraları alan Ayşe C. olaydan kurtulduğunu zannedip tatile çıktı. ��stanbul Şile'ye giderek köpüklü partilere katıldı. Ayşe C. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından gözaltına alınınca tatili yarım kaldı.



FURKAN KARA