Dul kadına ev vermeyen yandı

Eskişehir'de yaşayan bir kadın, dul olduğu gerekçesiyle kendisine ev kiralanmadığını söyledi. Ayrımcılığa uğrayan genç kadın, savcılığa gitti. Başsavcılık ise görevsizlik kararı vererek şikayeti, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) iletti. Başvuruyu inceleyen TİHEK, emlakçı ve ev sahibinden yazılı görüş talep etti. Emlakçı, ev sahibinin bekar kişilere evinin verilmesini istemediğini bildirdi. Yurt dışında yaşayan ev sahibi ise apartmandaki aile ortamına zarar vermemek adına evinin bekar birine kiralanmasını istemediğini belirtti. Dul olduğu gerekçesiyle bir kadına evini kiralamayan ev sahibine 2 bin, emlakçıya ise bin lira "ayrımcılık yasağını ihlalden" idari para cezası verildi.