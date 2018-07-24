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Aşk olsun

Ramazan , aşkın bedelini ağır ödedi. Eşi nikahtan 28 gün sonra evdeki eşyaları ve altınları alıp gitti. Talihsiz adam ‘Bana için bardak bile bırakmamış’ dedi

Aşk olsun
Antalya Manavgat'ta bir otelde çalışan Ramazan Karadeniz (42), geçen yıl F.C. (42) ile tanıştı. İkili, 'ta nikahlandı. 28 gün sonra F.C. eşi işteyken evdeki tüm eşyaları bir kamyonete yükleyerek kaçtı. İşten dönünce evini boş gören , neye uğradığını şaşırdı. Karısının eşyalarla kaçtığını söyleyen Karadeniz, eşinin ailesini aradı. Ancak "Bizim öyle bir evladımız yok" yanıtını aldı.

Boşanma davası açan Karadeniz, şu açıklamaları yaptı: ", 22 Mayıs'ta nikah kıydıktan 28 gün sonra evi terk etti. Bütün eşyalarla birlikte 14 bin liralık altını da almış gitmiş. Eşyaları yüklerken komşulara da 'Taşınıyoruz' demiş. Evde hiçbir şey bırakmamış. için bir bardak bile bırakmamış, hepsini götürmüş. Ayrıca M. adlı kişi aracılığıyla bana tehdit mesajları gönderiyor. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulundum."

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