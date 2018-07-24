Hayatlarının baharında kazaya kurban giden 3 genç kızla ilgili son 1 haftada tartışılacak kararlar alındı. Bartın'da Mart 2017'de Uğur Kalaycı yönetimindeki araç, kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Burcu Duran'a (23) çarptı. Genç kız, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Hakim karşısına çıkan Uğur Kalaycı ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan sadece 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İstanbul Maltepe'de de benzer bir olay yaşandı. 23 Şubat'ta araçla 150 kilometre hızla ilerleyen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.B.Ç., Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez'in (20) ölümüne yol açtı. Hakkında 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan U.B.Ç., yaşı küçük olduğu için tutuklanmadı. Trabzon'da ise 4 Nisan'da Suriye uyruklu Abdül Hadi A. idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Kamyonet, kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Sema Yönev'e (22) çarptı. Ağır yaralanan genç kız kurtarılamadı. Sürücüye açılan dava karara bağlandı. Abdül Hadi A., 'tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adaletin bu mu dünya
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üniversiteli 3 genç kızla ilgili alınan kararlar, vicdanları yaraladı. Yaren’i öldüren 16 yaşındaki sürücü tutuklanmadı. Burcu’nun katili 2 yıl 6 ay, Sema’nın katili ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Etiketler: yeditepe üniversitesi , Karadeniz Teknik Üniversitesi , Kırıkkale Üniversitesi , Bartın , Trabzon , kaza
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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