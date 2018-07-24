Yol Durumu
  1. Yanıyoruz
  2. Aşk olsun

Adaletin bu mu dünya

Trafik sı sonucu hayatını kaybeden üniversiteli 3 genç kızla ilgili alınan kararlar, vicdanları yaraladı. Yaren’i öldüren 16 yaşındaki sürücü tutuklanmadı. Burcu’nun katili 2 yıl 6 ay, Sema’nın katili ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adaletin bu mu dünya
Hayatlarının baharında ya kurban giden 3 genç kızla ilgili son 1 haftada tartışılacak kararlar alındı. 'da Mart 2017'de Uğur Kalaycı yönetimindeki araç, kaldırımda yürüyen öğrencisi Burcu Duran'a (23) çarptı. Genç kız, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Hakim karşısına çıkan Uğur Kalaycı ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan sadece 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İstanbul Maltepe'de de benzer bir olay yaşandı. 23 Şubat'ta araçla 150 kilometre hızla ilerleyen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.B.Ç., öğrencisi Yaren Büyükölmez'in (20) ölümüne yol açtı. Hakkında 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan U.B.Ç., yaşı küçük olduğu için tutuklanmadı. 'da ise 4 Nisan'da Suriye uyruklu Abdül Hadi A. idaresindeki kamyonetin freni boşaldı. Kamyonet, kaldırımda yürüyen (KTÜ) öğrencisi Sema Yönev'e (22) çarptı. Ağır yaralanan genç kız kurtarılamadı. Sürücüye açılan dava karara bağlandı. Abdül Hadi A., 'tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR